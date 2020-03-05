شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الرياض: نعمل على إزالة 50 ألف صبة خرسانية.. تشوه المشهد الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف العمل على إزالة الآلاف من الصبات الخرسانية بالعاصمة، مضيفا “كان هناك إفراط في استخدام الصبات الخرسانية لفترة طويلة”.

وأضاف أمين الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الصبات الخرسانية تعتبر أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضاري في مدينة الرياض.

وتابع أن الأمانة أزالت قرابة 13 ألف صبة خرسانية من المنتشرة في العاصمة خلال شهر فبراير الماضي، وستعمل الأمانة على إزالة 50 ألفاً غير ضرورية خلال الفترة المقبلة.