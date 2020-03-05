15 حالة وفاة جديدة بإيران وإصابة النائب الأول لروحاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في العالم من دون الصين إلى 12838، فيما وصل عدد الوفيات إلى 241؛ بعد تسجيل 276 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، إلى جانب 29 وفاة.

والدول الأكثر تأثراً بالفيروس بعد الصين؛ هي: كوريا الجنوبية (5328 حالة؛ منها 516 جديدة، و32 وفاة)، وإيطاليا (3089 إصابة، و107 وفاة)، وإيران (2336 حالة، و77 وفاة)، واليابان (278 حالة؛ بينها 19 جديدة، إضافة إلى أكثر من 700 إصابة على سفينة «دايموند برينسيس» السياحية، وإجمالي عدد الوفيات هو 12).



مئات الإصابات وسجلت الأرجنتين وتشيلي وجبل طارق وبولندا الحالات الأولى لديها.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن مئات الإصابات الجديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايجو، المدينة التي شهدت أسوأ انتشار للفيروس. ويتوقع مسؤولو الصحة، أن يرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في المستقبل القريب بعدما استكملوا فحص أكثر من 200 ألف من أفراد طائفة كان تجمعها سببا في نشر الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيكيون في اجتماع لمجلس الوزراء «نحن بحاجة إلى تطبيق إجراءات خاصة في أوقات الطوارئ»، مشيراً إلى موارد طبية إضافية أرسلت لبؤر ساخنة؛وإجراءات اقتصادية شملت تحفيزات بقيمة 9.8 مليار دولار.

وفي إيران، ذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة نقلاً عن الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، أن تفشي فيروس «كورونا» في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريباً.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، عن تسجيل 15 وفاة إضافية؛ و586 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الوطنية الإجمالية إلى 92 وفاة، و2922 إصابة.



وفاة مسؤول إيراني

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وذكر موقع «إيران واير» الإخباري، أن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني أصيب بفيروس «كورونا»، ويخضع للعلاج. وتوفي مسؤول الاستخبارات في الحرس الثوري العميد رمضان بورقاسم، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

وفي اليابان، طلبت حكومة طوكيو من سكان المدينة، الأربعاء، الامتناع عن حضور الحفلات المقامة في المتنزهات؛ بمناسبة موسم تفتح أزهار الكرز الشهير. وتقام الحفلات بمشاركة حشود كبيرة مع بدء الموسم في منتصف مارس/‏آذار، في المناطق التي تضم أكبر عدد من أشجار الكرز.

وفي الهند، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إنه لن يشارك في «مهرجان الألوان» وهو عادة ما يكون يوماً صاخباً يرش خلاله الطلاء والمياه في شوارع مدن عدة.

وقال وزير الصحة الهندي: إن 16 إيطالياً تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الهند إلى 28.

وفي مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أظهرت الفحوص إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية، التابعة للاتحاد بفيروس «كورونا» المستجدّ؛ بعد عودته من مهمة في إيطاليا. وقالت متحدثة باسم وكالة الدفاع الأوروبية إليزابيث شوفمان: إن «الموظف عاد من إيطاليا في 23 فبراير/‏شباط».



اللوفر يفتح أبوابه



وفي فرنسا، أعاد متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه، ظهر الأربعاء؛ على وقع تصفيق حار من السياح، الذين كانوا ينتظرون في الباحة. وقد بقي المتحف الأكثر استقطاباً للزوار (9,6 مليون زائر العام الماضي بينهم 75 % من الأجانب)، مغلقاً خلال يومي الأحد والاثنين، إضافة إلى يوم الإغلاق الأسبوعي الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن العالم بات يواجه «وباء عالمياً» مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع «بجدية كبرى» مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل. وقال وزير الصحة ينس سبان متحدثاً أمام مجلس النواب في برلين، إن «وباء «كورونا» المستجدّ في الصين تحول إلى وباء عالمي». وارتفع عدد الاصابات المؤكدة إلى 240 الأربعاء.

وفي البرازيل، فتحت الشرطة تحقيقاً يطال كنيسة إنجيلية، أعلنت عن إقامتها مراسم دينية وعدت من خلالها «بالتحصين ضد أي وباء أو فيروس أو مرض»، على ما أعلنت المفوضة المسؤولة عن القضية. (وكالات)