الصين تسجل أدنى حصيلة إصابات ووفيات لليوم الثالث على التوالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، و119 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) في عموم البلاد، في أدنى حصيلة لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، أن عدد حالات الوفاة ارتفع خلال 24 ساعة بنهاية يوم الثلاثاء، إلى 2984 شخصاً، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80422 شخصاً.

وأوضحت أن من بين حالات الإصابة 115 منها في مقاطعة هوبي وسط الصين مركز تفشي الفيروس، و37 حالة وفاة في المقاطعة ذاتها، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.

وأضافت اللجنة، أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 143، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 6416، بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 49856 مريضاً بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت اللجنة إن 36432 شخصاً تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروس، مضيفة أن من بينهم 6250 شخصاً خرجوا من المراقبة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل 100 حالة إصابة مؤكدة في هونج كونج، من بينها حالتا وفاة في حين تم تسجيل عشر حالات في مكاو، و42 حالة إصابة في تايوان، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

ولفتت إلى أنه غادر 37 مريضاً في هونج كونج، وتسعة في مكاو، و12 في تايوان، المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وكشفت اللجنة، عن أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من فيروس «كورونا» المستجد وغادروا المستشفيات في الصين تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الجديدة لليوم ال15 على التوالي؛ حيث بلغ عدد المتعافين خلال 24 ساعة 2652 شخصاً مقابل 119 حالات إصابة مؤكدة خلال الفترة ذاتها.

(وكالات)