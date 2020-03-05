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التحالف يحبط عملاً إرهابياً يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحوثيون يمنعون فريقاً أممياً من دخول مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة

التحالف يحبط عملاً إرهابياً يستهدف ناقلة نفط في بحر العرب

تاريخ النشر: 05/03/2020

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