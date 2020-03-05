روسيا: إصابة إرهابيين أثناء إعداد هجوم كيماوي في سراقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، أن جنديين تركيين قُتلا، وأصيب ستة بجروح بقصف لقوات الجيش السوري شمال غربي البلاد؛ وذلك عشية اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث وقف إطلاق النار، فيما أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابيين حاولوا تفجير حاويات للمواد السامة في مدينة سراقب بريف إدلب؛ لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.

وذكر بيان الوزارة، أن الجيش التركي رد بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف سورية. وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن هدف تركيا من اللقاء المرتقب بين رئيسها مع نظيره الروسي حول إدلب، هو إيجاد حل سلمي وسياسي. وفيما يخص ما يُسمى عملية «درع الربيع»، التي ينفذها الجيش التركي في إدلب منذ عدة أيام، قال أكار: «فعالياتنا في إطار عملية «درع الربيع» تسير وفقاً للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدون المهام الموكلة إليهم ببسالة». وادعى أكار أن القوات التركية «حيدت» 3138 عنصراً من الجيش السوري منذ انطلاق العملية، كما تم إسقاط 3 مقاتلات، و8 مروحيات، و3 طائرات بدون طيار، إلى جانب ادعائه بتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ، و47 مدفعية، و8 منصات دفاع جوي تابعة للقوات الحكومية السورية.

من جهة أخرى، قال مركز المصالحة الروسي في بيان له: «قامت مجموعة من الإرهابيين يبلغ عدد أفرادها 15 شخصاً، بمحاولة تفجير عبوات ناسفة بجانب حاويات مملوءة بمواد كيماوية سامة؛ وذلك بهدف تعطيل تقدم القوات الحكومية السورية في الأحياء الغربية من سراقب، واتهامها لاحقاً باستخدام السلاح الكيماوي»، موضحاً: إن الحادث وقع ليلاً يوم الأحد 2 مارس/‏آذار الجاري. وأشار البيان إلى أنه وبسبب قلة الخبرة في التعامل مع المواد السامة، لم يستطع الإرهابيون المحافظة على الإغلاق المحكم لإحدى الحاويات، ما أدى إلى وقوع تسرب بالقرب منهم، وأضاف: «نتيجة الحادث أصيب الإرهابيون بتسمم كيماوي خطر، دون أن يتمكنوا من تفجير العبوات الناسفة، وتنفيذ عمليتهم الاستفزازية».

(وكالات)