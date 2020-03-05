شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي يتفقد المشاريع التطويرية بمستشفى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
تفقد حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أمس الأربعاء، المشاريع التطويرية لعدد من الأقسام الطبية في مستشفى دبي، والهادفة إلى تحسين رحلة المريض داخل المستشفى، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات المرضى المتزايدة من الخدمات الصحية.
واستهل جولته التفقدية بزيارة قسم الطوارئ الذي يستقبل أكثر من 120 ألف حالة مرضية سنوياً، حيث استمع إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية العاملة حول رحلة المريض، والخدمات المتعددة التي يقدمها القسم، وأنواع وآلية تصنيف الحالات المرضية، والاستجابة السريعة للتعامل معها.
كما تفقد مشروع تطوير القسم الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى.
كما تفقد الأعمال التطويرية لقسم العناية المركزة الجراحية في المستشفى الذي تمت زيادة طاقته الاستيعابية من (9) إلى (14) سريراً، وزيادة عدد غرف العزل.
ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع التطويرية في المستشفى، وأهمية المتابعة المستمرة لكل مراحل الإنجاز لضمان الانتهاء منها في الوقت الزمني المحدد لها، وتسهيل رحلة المرضى والمتعاملين.
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