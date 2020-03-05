«أبوظبي للإسكان» يبحث التطورات والتوصيات بشأن القروض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



بحث مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان في اجتماعه الأول لعام 2020 تعزيز منظومة خدمة وإسعاد المواطنين من خلال تقديم خدمات متميزة تركز على تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد في التقديم واستلام الخدمة السكنية.

عقد الاجتماع برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة: سيف بدر القبيسي نائب رئيس المجلس وسيف علي سيف القبيسي، وعبدالله عبدالحميد الساهي، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

واستعرض المجلس موجز التطورات والتوصيات في مجال طلبات القروض السكنية، واعتماد تصاميم المشاريع، والاطلاع على عرض حول الحلول لتذليل المعوقات والتحديات في مشاريع الإسكان ومتابعتها مع فرق العمل لتنفيذ متطلبات مشاريع الإسكان والتي تشمل كافة الشركاء المعنيين بتخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان وكافة مراحلها، كذلك التوصيات التي تضمنت محفظة المشاريع الرأسمالية للمشاريع الإسكانية، ومستجدات الأعمال في مشروع السمحة السكني، واعتماد تصاميم مشروع مدينة الرياض السكني. كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأحكام والقرارات الخاصة بتنظيم قطاع الإسكان بالإمارة ومستجدات سير عمل شركة مدن العقارية في مشروع أعمال البنية التحتية بمدينة الرياض.