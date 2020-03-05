شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 17 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية مساء الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17 حالة بعد اكتشاف 5 حالات جديدة.
وذكر بيان أصدرته الوزارة أن "التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا فى اتصال مع المواطن الجزائرى وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا العدوى إلى البلاد".
يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائرى (83 سنة) وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما فى الجزائر من 14 إلى 21 فبراير الماضى مع أسرتهما فى ولاية البليدة (شمال) والتى تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا فى 21 فبراير الماضي.
وأكد الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته يبقى سارى المفعول" فيما تظل الفرق الطبية فى أقصى مستويات التأهب.
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