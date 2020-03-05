شكرا لقرائتكم خبر عن التكفير داخل البرلمان التونسى.. نائبة معارضة تتعرض لتحريض النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الفوضى يشهدها البرلمان التونسى الذى يهيمن عليه حركة النهضة الإخوانية، خاصة في ظل تزايد نغمة التكفير من جانب الحركة الإخوانية والائتلافات المتحالفة معها، وتصعيد المعارضة التونسية ضد النهضة وطريقة إدارتها للبرلمان، حيث سيطرت حالة من الاحتقان والفوضى على جلسة البرلمان التونسي، الأربعاء، بعدما صعدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى المنصة الرئيسية لقاعة الجلسات، للمطالبة بإصدار بيان رسمي يدين تعرضها للتكفير والتحريض ضدها داخل البرلمان، وهو ما أثار غضب عدد من النواب الحاضرين الذين رفعوا شعار "ارحل" في وجهها، بحسب ما ذكر موقع العربية.

قالت عبير موسى إنه جرى تكفيرها والتحريض ضدها داخل البرلمان، من طرف نائبي كتلة ائتلاف الكرامة، نضال السعودي، الذي وصف النواب الرافضين لتعديل قانون الانتخابات بأعداء الإسلام، وزميله محمد العفاس الذي أكد أن التكفير حكم شرعي ورد في الإسلام ولا نستحي منه.

وتابع موقع العربية: انعكست هذه التصريحات على سير جلسة، التي شهدت أجواء مشحونة بين النواب، بعدما اقتحمت عبير موسى ونواب كتلتها المنصة الرئيسية للبرلمان، مباشرة بعد دخول رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقاطعت كلمته، لمطالبته بإصدار بيان يدين التكفير والهجمة التحريضية التي تتعرض لها، وهو ما أثار حفيظة نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة الذين رفعوا شعار "ارحل" في وجهها، فيما اتهم راشد الغنوشي، نواب الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي بتعمد تعطيل أشغال البرلمان وتشويه صورته لدى الرأي العام، ودعاهم إلى التعقل ومراعاة المصالح العامة.

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من جانبه أكد منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، وعضو اللجنة الوطنية التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية تمارس سياسة التخريب والتهديد ضد الأحزاب التونسية المعارضة، بجانب ممارسة سياسة التكفير ضد القيادات التونسية التي تعرض الإخوان، خاصة مع تعرض مقر الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه عبير موسي بمنطقة رادس إلى التخريب وكتابة عبارات تهديد بالقتل لعبير موسي عضو البرلمان التونسى التي هاجمت راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة.

وقال عضو اللجنة الوطنية التونسية، لـ"الخليج 365"، إن نواب ائتلاف الكرامة المساند للنهضة أقدم على تكفير عبير موسي داخل البرلمان التونسى واعتبروها عدوة الله والدين و هذا يمثل دعوة لاغتيالها و قد صرحت عبير موسى بأن الإخوان يحضرون لاغتيالها قريبا و حملت الدولة مسؤولية سلامتها، كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية تعزيز الحماية الأمنية لعبير موسي.

ووجه رئيس جبهة إنقاذ تونس رسالة إلى رئاسة الحكومة التونسية بأن المس بسلامة الأستاذة عبير من قبل الإخوان في تونس سيقود البلاد لحرب أهلية خاصة أن عبير و حزبها يتصدرون المرتبة الأولى في استطلاعات الآراء بتونس، موضحا أن النهضة أصبحت تستشعر الخطر عليها و ستسعى للتخلص من عبير كما تخلصت و قتلت شكري بالعيد والبراهمي سابقا.