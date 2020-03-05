تونس.. انطلاق معرض دولي للطيران والدفاع بجزيرة "جربة"

جربة (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365

انطلقت الأربعاء، في جزيرة جربة التونسية، فعاليات معرض دولي للطيران والدفاع، بمشاركة 40 بلدا حول العالم، بينها تركيا.

ووفق مراسل الخليج 365، افتتح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد، بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويضم المعرض نحو 50 طائرة مختلفة الأحجام، إضافة إلى عدد من التجهيزات العسكرية الدفاعية.

وبدأ حفل الافتتاح باستعراض جوي أمنته 7 طائرات من قوات "الصقور السعودية"، والأخيرة فريق طيران استعراضي تابع للقوات الجوية الملكية السعودية.

ومن المنتظر أن تقدم القوات التركية استعراضا جويا، في وقت لاحق الأربعاء.

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وخلال مؤتمر صحفي على هامش المعرض، قال الرئيس سعيّد، "أنا فخور جدا بتواجدي في هذا المعرض، وكم أتمنى أن يكون فيه لنا طائرات تونسية مكتلمة الصنع".

وأضاف "لو كانت لدينا إرادة من نفس الفولاذ الذي صنعت منه الطائرات، فسنتجاوز كل الأزمات (..) وسنكون من الدول المصنعة للطائرات".

من جانبه، قال إسلام اللواتي، المدير التنفيذي لمعرض تونس الدولي للطيران والدفاع، إنّ "هذا المعرض ينتظم لأول مرة في تونس، بحضور 40 دولة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية".

وأضاف اللواتي، في تصريحات إعلامية، أن "المعرض يهدف إلى جعل تونس منصة لعرض الطائرات والتجهيزات العسكرية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.