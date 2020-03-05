وزيرة ألمانية تقترح فرض عقوبات على روسيا لدعمها نظام الأسد

برلين / الخليج 365

اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، الأربعاء، فرض عقوبات ضد روسيا المساندة لنظام الأسد.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، إن عقوبات فُرضت على روسيا في ملف أوكرانيا حتى يثبتوا أنهم لن يسمحوا لها بالقيام بكل ما تريد.

وأردفت: "علينا أن نقول إننا ندرك ما تفعله روسيا في سوريا".

Advertisements

وأكدت كرامب كارينباور، أن روسيا وتركيا هما الدولتان الأهم لإجراء مباحثات حول تشكيل "منطقة إنسانية آمنة" من أجل الفارين من إدلب.

وأشارت إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبحث هذا الموضوع مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها أشارت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكا ديمر إلى أن الوضع في إدلب مأساوي.

ولفتت ديمر إلى اللقاء الذي سيجمع أردوغان وبوتين، الخميس في موسكو، داعيةً إياهما إلى تحديد منطقة آمنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.