طهران تتهم المنامة برفض إعادة 1300 بحريني

طهران/ الخليج 365
ادعى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن البحرين ترفض إعادة 1300 من مواطنيها جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة.
وانتقد موسوي، في بيان له، الحكومة البحرينية بسبب موقفها إزاء مواطنيها.
وأفاد أن العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات من أجل إعادة مواطنيها بسبب فيروس كورونا، إلا أن البحرين لم تقدم على أي عمل.
وأردف "في الوقت الراهن يتواجد 1300 مواطن بحريني جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة والسياحة، وفي حال تمسكت الحكومة البحرينية بموقفها سيجبرون على البقاء في إيران".
وأعلن المسؤول الإيراني، عن استعداد حكومته على التعاون مع البحرين لتأمين إعادة مواطنيها إلى بلادهم.
ولفت إلى أن حكومة البحرين من يتحمل تبعات هذا الموضوع.
ولم يصدر من الحكومة البحرينية أي رد فوري في هذا الخصوص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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