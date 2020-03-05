المغرب تقرر إقامة جميع مباريات كرة القدم بدون حضور الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المغربى لكرة القدم، إقامة جميع المباريات القادمة فى مختلف المسابقات بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشى فيروس "كورونا"، وأصدر الاتحاد المغربى لكرة القدم - بيانا مساء اليوم الأربعاء - قال فيه إن القرار يأتى فى إطار الحرص على سلامة جميع عناصر كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير.

وجاء بيان الاتحاد المغربى كالتالي، "فى إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين وجماهير، وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات فى مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم".

يذكرأن، ادعى شاب مغربي، اليوم الأربعاء، إصابته بأعراض فيروس كورونا حتى لا يطرد من مركز المهاجرين "برونيليشي" فى مقاطعة تورينو، وأفادت شرطة ولاية فورلي، بأن الشاب المغربى يبلغ من العمر 26 عاما، ودخل البلاد عام 2016، بتأشيرة منتظمة للعمل الموسمي، غير أنه أقام بشكل غير قانوني، ورحل إلى مركز للمهاجرين، بحسب موقع "corriereromagna" الإيطالي. وكانت السلطات الأمنية الإيطالية، قبضت على الشاب المغربي، فى 30 ديسمبر عام 2017، وأودع السجن مع متهمين آخرين بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عامين و8 أشهر، فى تهمة التجارة بالمخدرات، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد انتهاء مدة سجنه، وذلك مع أحد أقاربه المقيمين فى مقاطعة فورلي. وبعد انتهاء الإجراءات الإدارية صدر حكم بطرده من إيطاليا وتم احتجازه بتورينو، بانتظار ترحيله إلى المغرب، وحاول الشاب الهرب من العودة إلى بلاده، إذ تظاهر بأنه مريض بكورونا، من خلال اصطناع حالة التقيؤ بوضع أصابعه فى فمه، غير أن الكشف الطبى أكد بأن حالته الصحية جيدة. Advertisements وادعى خلال عملية النقل إلى تورينو أنه مصاب بالحمى وأعراض فيروس كورونا الجديد، وعرض على أطباء فى مستشفى بييمونتي، وبعد الكشف والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا جاءت النتيجة سلبية. وتبين من فحص الشاب المغربى أن سبب ارتفاع درجة حرارة جسده تناوله كميات من التبغ أو مواد أخرى تعمل على رفع درجة حرارة الجسد، التى تراوحت بين 38.9 إلى 37.7 فى غضون بضع دقائق. وأعلنت السلطات فى إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 100 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء. قال رئيس الدفاع المدنى أنجيلو بوريلى إن عدد ضحايا فيروس كورونا فى إيطاليا يوميًا ارتفع من 79 إلى 107، وكان إجمالى عدد حالات الإصابة أكثر من 3 آلاف. وقال فى مؤتمر صحفي: "دعونا نبدأ بالشفاء ، فى يوم واحد كان 116، أى أن العدد الإجمالى ارتفع إلى 276. ارتفع عدد الضحايا بنسبة 28 إلى 107".

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