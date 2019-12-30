دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذا الفيديو كليب من التسعينيات يصل لمليار مشاهدة على يوتيوب

أصبح فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit، لفرقة الروك الأمريكية "نيرفانا"، هو ثان مقطع فيديو موسيقي من التسعينيات الذي يصل لمليار مشاهدة على منصة يوتيوب.

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فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit، صدر عام 1991 ضمن الألبوم الثاني لفرقة الروك الأمريكية "نيرفانا" ـ الذي حمل اسم Nevermind ـ؛ حيث كانت بداية لموجة جديدى في الموسيقى وهي الغرنج ـ أحد الأنواع الفرعية للروك البديل ـ

فيديو كليب أغنية Smells Like Teen Spirit، الذي صدر في مطلع تسعينيات القرن الماضي لم يتم تحميله على منصة يوتيوب سوى في النصف الثاني من عام 2009؛ حيث تخطت مشاهداته المليار مشاهدة خلال 10 أعوام على منصة يوتيوب.

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ويأتي بعد في قائمة مقاطع الفيديو التي أُنتجت في التسعينيات وتقترب من مليار مشاهدة، أغنية Zombie، لفرقة "ذا كرانبيريز" الذي تخطت مشاهداته 980 مليون مشاهدة، فيما لا يزال فيديو أغنية November Rain، لفرقة "غنز آن روزز" الأمريكية، في الصدارة بتحقيقه حتى الآن، ما يقارب 1.3 مليار مشاهدة.المزيد:

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