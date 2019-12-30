شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يدعم الإرهاب والقطاع الصحى القطرى ينهار.. قطريليكس تفضح سقوط المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى ينفق فيه تميم مليارات الدولارات لدعم الإرهاب حول العالم، ولزعزعة استقرار أمن الدول العربية، ويستنزف موارد ومقدرات الشعب القطرى، فى دعم الإرهاب وتحقيق مصالح تركيا وإيران فى المنطقة، فإن مرافق الدولة تعانى من الإهمال وخاصة القطاع الصحى.

وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أنه نتيجة انشغال الحكومة بدعم الإرهاب والفوضى في الدول المجاورة، يعاني الكثير من مرافق الدولة من الإهمال، ولا سيما القطاع الصحي، الذي بات ينزف من وفيات الضحايا في المستشفيات الحكومية.

وشهدت مستشفيات حمد وسدرة، وفاة العديد من الأطفال والأمهات بعد الولادة مباشرة، بسبب سوء الخدمة في مستشفيات الولادة، وعدم توفير الرعاية الصحية في الحضانات.



قطريليكس

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وطالبت سيدة فقدت طفلها بعد يومين من تسليمه للحضانة فى مستشفى سدرة، بتعويض 10 ملايين ريال، بسبب الإهمال الصحى الذى تعرض له وليدها، ونتج عنه فقدان الطفل ووفاته، فيما اكتفت المستشفى بإيقاف الطبيب المختص وفريق عمله مؤقتاً.

فيما تم فقدان العديد من النساء لحياتهن فى مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة، ومن بينهن السيدة "شروق على السليطي"، التى طالب زوجها بضرورة استخراج جثتها وإعادة تشريحها، بسبب اتهامه للفريق الطبى بالمستشفى فى التسبب بفقدان الزوجة لحياتها أثناء ولادة طفلتهما.

وبدأت قصة "شروق" عندما وصلت إلى المستشفى حيث كانت تعانى آلام الوضع، بينما رفض الفريق الطبى توليدها بحجة أنه لم يَحِنْ موعد الولادة بعد، وتم تنويمها وإعطاؤها مخدرا ومضادا حيويا، ثم توفيت السيدة فى صباح اليوم التالى، بسبب الإهمال فى ولادتها حيث كانت تعانى بالفعل من آلام الوضع.

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الحكومة القطرية تهتم بالمخططات الشيطانية لدفع الفوضى ضد الجيران العرب، وتدفع بأموال الشعب إلى حروب الأتراك، بدلاً من الاهتمام بالتخطيط الداخلى للطرق والبنية التحتية للبلاد، موضحا أن الحكومة القطرية عمدت فى الفترة الأخيرة إلى عدد من المشاريع ذات التخطيط السيئ فى الدوحة، وهى المشاريع الخاصة بالكبارى والجسور لحل أزمة الزحام الناتج عن المجمعات التجارية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه نتيجة بناء الكبارى فى مناطق غير مناسبة تفاقمت أزمة الازدحام المرورى، على نحو أغضب المواطنين وعرقل حركة السير.