حماس تنفي عقد محادثات هدنة مع إسرائيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة تعبيرية

نفت حركة حماس اليوم الاثنين عقد أي محادثات هدنة مع إسرائيل.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، والعدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا".

وأكدت ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف مهزلة الحصار والعقوبات التي يمارسها العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني".

يأتي هذا بينما تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية استعرضت خلال اجتماعها أمس الخطوط العريضة لاتفاق للتسوية مع غزة تمت بلورته مؤخرا برعاية مصر بهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

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وذكرت القناة الثانية عشر بالتليفزيون الإسرائيلي أن مجلس الوزراء سيعاود بحث الاتفاق بعد غد الأربعاء، إلا أنه لن يتم التصويت عليه قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الجديدة المقررة في الثاني من آذار/مارس.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح "إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق /مسيرات العودة/ إلى أن يتم وقفها كليا".