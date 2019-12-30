شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هام للغاية لمن يعاني من حب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

هاجر محمد

دائما ما كان يقال لنا أن ظهور حب الشباب هو نتيجة لاختياراتنا الغذائية غير الصحية ، سواء كانت البيتزا أو الأطعمة المصنعة أو الشوكولاته.



ولكن على الرغم من أن الوجبات السريعة ليست مفيدة لجسمك ، فليس هناك رابط بين تناولها وبين حب الشباب.

"لا تتسبب الأطعمة الدهنية أو المقلية في حب الشباب" ،هذا ما ذكره الدكتور ميلاني بالم ، طبيب الأمراض الجلدية للصحيفة البريطانية، الإندبندنت

ومع ذلك ، وفقًا لأخصائي الأمراض الجلدية ، هناك مجموعتان من الأطعمة قد ترغب في تجنبها اذا كنت تعاني من حب الشباب ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة لدى بعض الأشخاص.

واحدة من مجموعات المواد الغذائية التي يجب تجنبها هي الأطعمة التي تقوم بزيادة السكر في الدم بنسبة عالية او ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، والمعروفة باسم الكربوهيدرات والسكريات المكررة.

وعلى الرغم من أن هذه الأطعمة تشمل الخبز الأبيض والحبوب ، إلا انها تشمل أيضًا على الأطعمة الصحية مثل البطيخ.

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وتقول أيضا طبيبة الأمراض الجلدية المجلس ، الدكتورة جنيفر شوليك ، " يمكن أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من حب الشباب تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع لأن الزيادة اللاحقة في مستويات السكر في الدم يمكن أن تتسبب في سلسلة من الآثار وإنتاج الزيوت وانسداد المسام التي يمكن أن تمهد الطريق لحب الشباب ".

وينصح كذلك الدكتور جوشوا زيشنر ، طبيب الأمراض الجلدية ومدير الأبحاث التجميلية والسريرية في الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناء ، الحد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع من النظام الغذائي إذا كان الشخص يعاني من حدوث خلل ، حيث إن هذه الأطعمة قد تشجع على ظهور حب الشباب لدى الأفراد الذي لديهم استعداد لذلك.

وقال لصحيفة الإندبندنت " الارتفاع الزائد للسكر ينشط الرسل في مجرى الدم والتي بدورها تعزز التهاب الجلد".

بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، يمكن أن يكون للألبان أيضًا تأثير سلبي على ظهور حب الشباب ، وفقًا للدكتور زيشنر

"وجد ان هناك ارتباط بين تناول حليب البقر ، وخاصة الحليب الخالي من الدسم ، وحب الشباب. ويعتقد أنه ناتج عن وجود نسبة عالية من السكر داخل الحليب وربما بسبب هرمونات متداولة من البقرة المرضعة."

"من المثير للاهتمام أن الزبادي والجبن لم يرتبطوا باثارة حب الشباب".

ومع ذلك ، كما أشار الدكتور شوليك ، في حين أن "بعض الدراسات تتجه لأن حب الشباب الأسوأ يكون لدى الأفراد الذين يستهلكون المزيد من منتجات الألبان ، فإن هذا ليس صحيحًا مع جميع الناس."

فيما يتعلق بما يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من حب الشباب ، يوصي أطباء الجلدية بغسل وجهك مرتين يوميًا للتخلص من الزيوت التي تؤدي لانسداد المسام وغيرها من المهيجات التي تسبب حب الشباب.