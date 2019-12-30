دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط للكشف عن روبوت ذكي وتقنيات جديدة من C-Lab في CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق فعاليات مؤتمر CES خلال شهر يناير من مدينة لاس فيجاس، مع الكثير من الإعلانات المرتقبة من عمالقة التكنولوجيا حول العالم، وشركة سامسونج أيضاً تستعد لتقدم إصدار جديد من الروبوت الذكي مع مجموعة من تقنيات C-Lab خلال المؤتمر.

تخطط عملاق التكنولوجيا Samsung Electronics للكشف عن 9 تقنيات مطورة في C-Lab خلال CES 2020، على أن تشمل بعض المشروعات الناجحة التي بدأ تطويرها في C-Lab منذ 2012.

وترتكز 5 من مشروعات سامسونج التي سيتم طرحها في فعاليات المؤتمر على فكرة توفير نمط حياة صحية وأكثر راحة للمستخدم، ويأتي من بينها مشروع SelfieType، الذي لا يحتاج إلى أجهزة خارجية، حيث يرتكز على محرك بتقنية الذكاء الإصطناعي يعمل على إستخدم كاميرة السيلفي في الهواتف الذكية لإدراك حركة أصابع المستخدم وتحويلها إلى إدخال على لوحة المفاتيح QWERTY.

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كما يأتي مشروع أخر بعنوان ‘Hyler’، حيث يعمل على دعم المستخدم عل جمع المعلومات عبر التمرير على النصوص ونقل البيانات إلى الهواتف الذكية ومن ثم إدارتها على الهواتف الذكية من خلال تطبيق مخصص.

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هذا الموضوع سامسونج تخطط للكشف عن روبوت ذكي وتقنيات جديدة من C-Lab في CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.