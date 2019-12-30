دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنفوجرافيك: إليكم أبرز ما بحث عنه العالم على غوغل خلال عام 2019

قامت شركة غوغل الأمريكية مؤخراً بالكشف عن قوائم الأكثر بحثاً خلال عام 2019، والتي جاءت في أكثر من فئة مختلفة، مثل الأخبار والأفلام وكذلك الأشخاص.

فعلى سبيل المثال، تصدرت مباراة منتخبي جنوب إفريقيا والهند في كأس العالم للكريكت، قائمة الأكثر بحثاً على غوغل خلال 2019، يليها خبر وفاة الممثل الشاب كاميرون بويس.

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وتضمنت قائمة الأخبار الأكثر بحثاً عدة أحداث رياضية عالمية، مثل بطولة كوبا أمريكا وكأس العالم للكريكت، وكذلك حوادث نالت اهتماماً واسعاً مثل حريق كنيسة نوتردام.

وكان لاعب كرة القدم الأمريكية أنتونيو براون هو الأكثر الشخصيات التي بحث عنها العالم على غوغل خلال 2019، متفوقاً على شخصيات شهيرة مثل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، والممثل الهوليوودي كيفت هارت.

واحتل فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame صدارة الأفلام الأكثر بحثاً على غوغل هذا العام، فيما جاء مسلسل Game of Thrones في المركز الأول في أكثر المسلسلات بحثاً.

كما كان الممثل ذو الأصول المصرية رامي مالك أحد الممثلين الأكثر بحثاً خلال 2019، ومعه نجوم عالميين مثل كيانو ريفز وخواكين فينكس.

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شاهد الإنفوجرافيك التالي، وتعرف على أبرز ما بحث عن العالم على غوغل خلال عام 2019:

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