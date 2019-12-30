شكرا لقرائتكم خبر عن السيستانى معلقا على الغارات الأمريكية: يجب احترام سيادة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دان المرجع الدينى الأعلى فى العراق علي السيستاني الغارات الأمريكية التى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت مواقع تابعة لحزب الله العراقى، مساء أمس الأحد، داعيا فى الوقت ذاته إلى احترام سيادة العراق، كما دعا "السيستاني" السلطات لمنع تحويل العراق ساحة لتصفيات الحسابات الإقليمية، مشددا على أن السلطات العراقية وحدها المعنية بالرد على الغارات الأمريكية، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل.

كانت الولايات المتحدة شنت غارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله فى العراق وسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة إلى جانب مقرات لقيادة العمليات التابعة لكتائب حزب الله".

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فى غضون ذلك، أعلن الحشد الشعبى مقتل 19 من مسلحيه على الأقل بينهم قياديون مساء الأحد، فى الضربات الأمريكية التى استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقى فى غرب البلاد .

واستنكر رئيس مجلس النواب العراقى، محمد الحلبوسى، الغارات الجوية التى شنتها القوات الأمريكية على قوات من الحشد الشعبى، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معتبرًا هذا الاستهداف انتهاكا لسيادة العراق.



وقال رئيس مجلس النواب، فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الاثنين "فى الوقت الذى نطالب الجميع بضبط النفس؛ نجدد دعوتنا بأن تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".



وأكد الحلبوسي ضرورة الالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية بطلب وموافقة من الحكومة، وأن تتوحد الجهود لإكمال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



كانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت أمس عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبى إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة ‏‏30 آخرين‎.‎



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية نفذت غارات على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.