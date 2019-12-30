شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بنتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية وتؤكد خطوة مهمة للاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت دولة الإمارات بإعلان النتائج الأولية فى انتخابات الرئاسة الأفغانية، وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان اليوم، أن الدولة تدعم الانتخابات فى أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد، معبرة عن أمنياتها بأن يساهم ذلك فى تعزيز المؤسسات الدستورية فى أفغانستان وتحقيق الازدهار والتقدم فى ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغانى الصديق.

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات فى أفغانستان، أن الرئيس الحالى أشرف غنى، فاز حسب النتائج الأولية، بأغلبية الأصوات فى انتخابات الرئاسة التى شهدتها البلاد فى 28 سبتمبر الماضى.

وذكرت المفوضية فى مؤتمر صحفى، أن العدد الإجمالى للمشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلغ مليون و900 ألف ناخب، وحصل غنى على 50.64٪ من أصواتهم، ما يكفيه للفوز فى الجولة الأولى.

وحل رئيس الوزراء عبدالله عبدالله ، فى المرتبة الثانية مع 39.52% من الأصوات، تلاه رئيس الوزراء الأسبق وأحد أمراء الحرب السابقين قلب الدين حكمتيار مع 3.85% من الأصوات.

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واستغرقت عملية فرز الأصوات فى البلاد نحو 3 أشهر، وكانت المفوضية أجلت أكثر من مرة الإعلان عن نتائج انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا لا يتجاوز 20% من الناخبين المسجلين، وسط توترات أمنية ومزاعم تزوير واسع النطاق .

على صعيد آخر، لقى 4 على الأقل من قياديى جماعة "طالبان" حتفهم فى غارات جوية بإقليم "هيرات" الأفغانى ، وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن القياديين لقوا مصرعهم فى غارات جوية منفصلة تم تنفيذها، أمس الأحد، بإقليم "هيرات" الأفغانى، فيما لم تعلق "طالبان" من جانبها على الإعلان.

كانت قوات الأمن، أعلنت تنفيذ عملية أمنية لتطهير الطريق السريع بين إقليمى "غور" و"هيرات" من المتطرفين والذى كان خاضعا لسيطرة الجماعة منذ فترة طويلة، ومن المخطط أن تتوسع العمليات الأمنية خلال فصل الشتاء إلى مناطق أخرى.