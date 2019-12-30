حفتر يبدأ رابع زيارة للقاهرة منذ الهجوم على طرابلس

القاهرة / الخليج 365

وصل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، إلى القاهرة في زيارة غير معلن عنها رسميا يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الدستور" المصرية (خاصة) بوصول "حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إلى القاهرة في زيارة" لم يعلن عن مدتها.

وأوضحت أن الزيارة تأتي بهدف "بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية مع السيسي".

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تُعدّ زيارة حفتر لمصر الرابعة منذ بدء عمليته العسكرية على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان الماضي؛ إذ التقى السيسي في أبريل/نيسان، ومايو/أيار، وأغسطس/آب الماضيين، غير أن الأخيرة لم يعلن عنها رسميا بخلاف سابقتيها.

وبعد فترة غلب عليها محاولة الحفاظ على علاقات مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في طبرق، صدر عن القاهرة في الآونة الأخيرة مواقف داعمة بشكل صريح لقوات حفتر ولمجلس نواب طبرق، ومهاجمة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا وأمميا كحكومة شرعية لليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق"، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.