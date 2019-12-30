"الشعب الجمهوري" التركي: ننظر بـ"سلبية" لمذكرة إرسال جنود إلى ليبيا

أنقرة/ الخليج 365

نائب رئيس الحزب، أونال جفيك غوز:

-"يتعين على تركيا ايلاء الأولوية للعمل الدبلوماسي بالدرجة الأولى"

-"لا نقبل اطلاقا أن تكون تركيا طرفا في حروب الوكالة بليبيا، وأن تنحاز لأحد الأطراف وتتسبب في سفك دماء المسلمين".

قال مسؤول في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنهم ينظرون بـ"نظرة سلبية"، لمذكرة التفويض التي من المنتظر عرضها على البرلمان، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحزب، أونال جفيك غوز، الإثنين، في مؤتمر صحفي، حول زيارة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، اليوم، لزعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو، واطلاعه على حيثيات المذكرة، التي من المنتظر عرضها على البرلمان خلال الأيام المقبلة.

واعتبر جفيك غوز، أن "ارسال جنود إلى ليبيا، من شأنه زيادة حدة التوتر وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة، في الوقت الذي يتعين فيه تسريع مسار برلين"، لإحياء العملية السياسية في ليبيا.

وشدد على "أنه يتعين على تركيا ايلاء الأهمية للعمل الدبلوماسي بالدرجة الأولى، للحيلولة دون إراقة دماء المسلمين في ليبيا".

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وأضاف: "لا نقبل اطلاقا أن تكون تركيا طرفا في حروب الوكالة بليبيا، وأن تنحاز لأحد الأطراف وتتسبب في سفك دماء المسلمين"، على حد تعبيره.

وحذر من احتمال تعرض تركيا لموجة لاجئين من ليبيا، على غرار القادمين من سوريا، في حال طال أمد الصراع في ليبيا.

وفي وقت سابق الإثنين، أطلع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وفي تصريحات للصحفيين لدى مغادرته مقر الحزب، قال تشاووش أوغلو، إنه شرح لـ "قليجدار أوغلو"، أسباب الحاجة لاستصدار المذكرة، من حيث المصالح القومية للبلاد والتصدي للتهديدات التي تواجهها تركيا.

وأوضح أن التقدير يعود في نهاية المطاف لقيادة حزب الشعب الجمهوري، بشأن موقف الحزب من المذكرة، أثناء التصويت عليها في البرلمان.

والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.