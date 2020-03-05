شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

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ضم القرار كلًّا من الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم: