شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تبدأ تفعيل خدمة التحصيل وشحن العدادات بكروت بنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تفعيل خدمة التحصيل والشحن لجميع أنواع العدادات العادية ومسبوقة الدفع للمشتركين نقدًا أو من خلال الكروت البنكية بماكينات الهاند هيلد من خلال محصلى شركة الكهرباء التابعين لشركة جنوب القاهرة، وذلك فى إطار الحرص على تطبيق الشمول المالى وعملاً على تحسين الأداء بقطاعات الشئون التجارية وتقديم خدمة مميزة لعملاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى ظل رؤية الشركة القابضة لكهرباء مصر الريادة والتميز عالميًا لطاقة كهربائية مستدامة.

وقال العميد وليد السيد المدير التنفيذى بشركة التحصيل، إنه جرى بدء تطبيق الخدمة بإدارة إيرادات المهندسين، وجارى التعميم على كافة الإدارات على مستوى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لافتًا إلى تسليم بعض من المحصلين عددًا من ماكينات عملية التحصيل والشحن الفورى.

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وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه جرى تطبيق منظومة شحن عدادات الكهرباء الجديدة لجميع مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من خلال استخدام الحساب البنكى لتحويل رصيد من الهاتف المحمول للعداد، وذلك للتيسير على المواطنين وتكون عملية الشحن أكثر سهولة ويسر على المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع تعميم التجربة بجميع شركات توزيع الكهرباء نهاية العام بعد التأكد من نجاحها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ما جرى تطبيقه هو شحن العداد من خلال تطبيق nfc الذى يعمل بنظام أندرويد، لافتًا إلى أنه يجرى شحن رصيد العداد بتحويل المبلغ من الحساب الشخصى بالبنك، حيث أنه جرى الانتهاء من التعاقد مع عدد من البنوك.

وأوضح المصدر، أن الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد تمكنت الشركة المنفذة لمنظومة الشحن الجديدة من توفير جهاز صغير بحجم أصابع اليد الواحدة لهذه الهواتف ليتمكن من شحن عداد الكهرباء بسهولة، موضحًا أن تكلفة هذا الجهاز لا تتعدى 50 جنيهًا.