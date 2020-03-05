شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 8219 سيدة خلال 4 أيام ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ إنطلاقها فى الأول من شهر مارس الجارى وحتى مساء أمس الأربعاء، بـ 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة القليوبية كانت من أعلى المحافظات تردداً حيث تم الانتهاء من فحص 4027 سيدة، تليها محافظة الفيوم بتردد 2413 سيدة، و1108 بمحافظة الإسكندرية، و617 بالقاهرة، مشيراً الي أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

وقال "مجاهد" إنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 51 مركز احالة مرضي الزهري، إضافةً الى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح "مجاهد" أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت فى الأول من شهر مارس الجاري بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، لافتا الي أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق فى أبريل المقبل وتشمل 12 محافظة هي" مطروح، دمياط، بورسعيد ، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية ، جنوب سيناء ، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية" ، كما تنطلق المرحلة الثالثة فى يونيو المقبل وتشمل ١١ محافظة هي"أسوان، الأقصر، قنا، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الوادي الجديد، بني سويف، الجيزة والمنيا".

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وأضاف" مجاهد" أنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبي بمحافظات المرحلة الاولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، مشيراً إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، كما أكد أنه جار تدريب 5 الآف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة ضمن خطة التدريب الخاصة بالمبادرة.

ولفت "مجاهد" إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم بإختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة، مؤكداً أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فى اطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، واجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أولتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً الى تحليل بول كامل لإكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وتابع" مجاهد" أن المبادرة تشمل أيضاً متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وذكر" مجاهد" أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مؤكدًا أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لاجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.