شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية نقابة المهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، لعام 2020، اليوم الخميس 5 مارس الجارى، و التى كان من المقرر لها العاشرة صباحا، لمدة ساعتين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بانعقادها.

وأكد قانون نقابة المهندسين، رقم 66 لسنة 1974، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية، لنقابة المهندسين، يكون صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2018، على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في الثانية عشر ظهرا، صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل، وإلا تم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتم تكرار الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

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ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.

وكان المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، قد أكد عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى لعام 2020، أن الفترة المقبلة والمتبقية من عمر المجلس الحالى، ستشهد جنى ثمار أول عامين من عمر المجلس، وأن أى قرارات تصب فى صالح المهندسين، داعيا جميع الفائزين بالانتخابات، والذين لم يوفقوا أن يبدؤوا عملهم النقابى فورا، حيث لا يشترط العمل النقابى أن يكون المهندس عضو مجلس، مؤكدا أن تلك الانتخابات هى أنزه انتخابات تمت فى نقابة المهندسين، تحت إشراف قضائى كامل، مشيرا إلى أنه بإعلان أسماء الفائزين فقد تحمل أعضاء الشعب السبعة الهندسية، مسؤولية كبيرة، خاصة ان العمل النقابى عمل تطوعي، فى المقام الأول ليس خلفه أهداف شخصية، أو مصالح، موجها الشكر لكل من تطوع لاستكمال مسيرة النقابة.