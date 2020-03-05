شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات بسبب غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء "جنوب الجيزة – الطالبيه – العمرانية – الهرم – بولاق الدكرور"، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 6/3/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 7/3/2020 وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب .

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

وكان الخليج 365 رصد التوسعات تجرى بمحطة جزيرة الدهب بجنوب الجيزة، والتى تم افتتاح المرحلة الأولى منها منذ 5 أشهر تقريبا، والمقرر افتتاح المرحلة الثانية مارس الجارى، ليتم حل أزمات الانقطاع وتحسين الخدمة بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية وكفر طهرمس وساقية مكى، ومناطق بالمنيب‪.‬

Advertisements

وأدخل جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، تكنولوجيا حديثة لتنقية المياه تسمى "الديناساند"، من أهم مميزاتها توفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، حيث يتم انشاؤها على 20% من إجمالى مساحات المحطات العادية، بالإضافة إلى تنقية المياه بجودة أعلى، فالمحطة عبارة عن حوض واحد مقسم من الداخل، يتم فيه عمليات التنقية والترشيح والحقن بالشبة والكلور بالإضافة إلى خزان للمياه النقية قبل الضخ بشبكة المياه العمومية، وهو ما يوفر 70% من مساحات الأراضى المستخدمة لإنشاء محطة مياه عادية.

وتنتج توسعات محطة مياه جزيرة الذهب 160 الف متر مكعب مياه يوميا، بتكلفة إجمالية 640 مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن يتم تعميم تكنولوجيا الديناساند الموجودة بالمحطة الجديدة، على مستوى الجمهورية حيث تم تطبيقها قى 2 من المحطات ومحطة جزيرة الدهب هى الثالثة لتنتج 160 الف متر مكعب.