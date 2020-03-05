شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نسعى لإعداد صف ثانٍ مؤهل لتولى مناصب قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنظيم الجزء الثانى من الدورة التدريبية السنوية "قادة المستقبل"، اعتباراً من يوم 7 مارس الجارى لمدة 3 أسابيع لـ75 من المتدربين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من الدورة التى نفذها مركز التنمية المحلية بسقارة اعتباراً من 25 يناير ولمدة 3 أسابيع.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن الدورة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين المتميزين فى المحليات، وتعزيز قدراتهم وإعداد صف ثانٍ مؤهل لتولى مناصب قيادية.

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ووجه شعراوى بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بكل الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة فى حل أى مشكلات، كما وجه بزيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم فى العمل وزيادة مساحات التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتى وإدارة المعرفة.

وأشار شعراوى إلى أن الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل ستركز أيضا على جميع القوانين المتعلقات بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين فى التخطيط الاستراتيجى ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وإدارة الأزمات والتفاوض، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورة وتكريم الأوائل لها بالسفر الى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية متقدمة لرفع وعيهم وإطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الادارة المحلية ولتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة اضافة الى بعض المتميزين الحاصلين على دورات اعداد المدربين TOT، وذلك عن طريق اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية ومعايير محددة ، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى ان يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالى ويتمتع بشخصية قيادية قوية والا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة فى شهر اغسطس 2019 للقبول بالدورة والا يشغل موقعاً قيادياً فى الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.