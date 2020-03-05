"حسن" يطلب زوجته في بيت الطاعة : " كل طلباتها من إعلانات التليفزيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – فاطمة عادل:

أقام "حسن. م"، صاحب محلات مجوهرات بمول مشهور، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طلب فيها زوجته ببيت الطاعة "زهقت من تصرفاتها وطلباتها المستمرة من إعلانات التليفزيون".

ووفق أوراق الدعوى التي تحمل رقم ٢١٠٤ لسنة ٢٠١٩، أكد الزوج، 35 سنة أنه تزوج من "ص. ص"، وفوجئ بعد ذلك بتصرفات غريبة منها، وحاول التأقلم معها إلا أنها تزايدت مع الوقت حتى أصبح لا يطيق الحياة معها "تجلب كل ما تريده من اعلانات التلفزيون".

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وقال صاحب الدعوى، إن زوجته تجعله يشعر بأنها من الأسرة الملكية "عايشة على أكل التليفزيون والعروض التي يقدمها طوال ٢٤ساعة".

وأضاف "حسن": "حاولت تغيرها ومعايشتها كانسانة عادية لكنها رفضت، جعلتني أقوم بتكسير شاشة التلفزيون، و ضربها أمام جيران العمارة، و طردها لمنزل أهلها وتم الاتفاق مع والدها على أن تغير تصرفاتها وتعود لمنزلها، لكنها رفضت وحاولت مصالحتها كثيرة لكني فشلت".

يأس الزوج من عودة زوجته إلى منزلها فلم يكن أمامه إلا الذهاب لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية، يطلب فيها عودتها لعش الزوجية، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن".