أخبار مصر | بيان بحالة الطقس المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بحالة الطقس المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 5 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الطقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، أما على شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وعن جنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.