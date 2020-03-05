أخبار مصر | "أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 5 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

الوجه البحري:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شمال الصعيد:

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد:

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 27

طنطا: الصغرى 14 والعظمى 27

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 22

بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 21

السلوم: الصغرى 11 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 22

بورسعيد: الصغرى 17 والعظمى 27

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 25

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 28

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 30

السويس: الصغرى 13 والعظمى 29

العريش: الصغرى 11 والعظمى 30

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رفح: الصغرى 10 والعظمى 28

رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 28

نخل: الصغرى 08 والعظمى 30

نويبع: الصغرى 17 والعظمى 27

طابا: الصغرى 15 والعظمى 27

كاترين: الصغرى 08 والعظمى 22

الطور: الصغرى 12 والعظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 29

مرسى علم: الصغرى 14 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 12 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 12 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 30

أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 32

قنا: الصغرى 14 والعظمى 32

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 33

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 33

أبوسمبل: الصغرى 14 والعظمى 32

الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 31

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 19 والعظمى 30

رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 29