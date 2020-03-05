أخبار مصر | اليوم.. "المهندسين" يعتمدون ميزانية 2019 في جمعيتهم العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "المهندسين" يعتمدون ميزانية 2019 في جمعيتهم العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد النقابة العامة لمهندسي مصر، برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، فاعليات الجمعية العمومية العادية لأعضائها، اليوم الخميس، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وتناقش الجمعية العمومية السياسة العامة للنقابة، وتعرض إنجازات النقابة للسنة الماضية.

وتعتمد ميزانية النقابة لعام 2019، كما تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2019، على أن يتم النظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية والمعتمدة من مجلس النقابة.

ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضر ربع الأعضاء ممن لهم الحق في الحضور، وسداد الاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، وإذا لم يكتمل العدد المقرر أجل الإجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في تمام الثانية عشر ظهرا صحيحا إذا كان عدد الحضور 300 عضوا على الأقل وإلا تم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.