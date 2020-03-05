شكرا لقرائتكم خبر عن يفتح أبوابه للزوار.. 14 معلومة عن بناء هرم زوسر المدرج اول بناء حجرى بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار صباح اليوم هرم زوسر المدرج بعد مسيرة تطوير طويلة كجزء من مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة "غربى العاصمة القاهرة"، حيث يعد مشروع ترميم هرم زوسر وأحد من أهم مشروعات الترميم التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وافتتاحه سيكون حدثا عالميا، نظراً لمكانة منطقة سقارة التاريخية وأهمية الهرم الأثرية.

وإليك أهم المعلومات التاريخية عن أول بناء حجرى فى التاريخ:

1- شُيد هرم زوسر في جبانة سقارة الواقعة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة.

2- بني خلال القرن الـ27 ق.م خصيصا لسلالة الفرعون زوسر الثالث، وتم تقسيم المقبرة ذات الشكل الجديد بطريقة الغرف.

3- تعود فكرة تشييد هرم زوسر المدرج إلى المهندس والطبيب "أمحتب".

4- اعتبره العلماء سبب التطور المعماري للعمارة المصرية القديمة.

5- صمم إمحوتب هرم زوسر بنصب جدارا ضخما من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه 10.5 مترا، ويمتد بطول 1645 مترا.

6- مساحته تعادل بلدة صغيرة ويضم العديد من الغرف، البعض منها غرف دفن وهمية لتضليل اللصوص.

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7- ويتميز هرم زوسر بمعماره المميز بشكل المدرجات والمصاطب.

8- تم بناء هرم زوسر العملاق حينها كأول هرم يعلو مقبرة ملكية.

9- تم تزويد هرم زوسر بواجهات منحوتة بشكل معقد، وشرفات ضخمة، وكان يوجد به تماثيل بالحجم الطبيعي لفرعون.

10- تم بناؤه بـ 3330400 متر مكعب حجري من الطين والحجر.

11- يوجد أسفله ممر مركزي يمتد لأكثر من 365 مترا ويوجد به ما لا يقل عن 400 غرفة تحت الأرض.

12- المحور المركزي، هو عبارة عن غرفة عمقها 28 مترا وطولها 7 أمتار، لدفن الفرعون، ولكن لم يتم العثور على رفات زوسر داخل الغرفة.

13- تم العثور داخل الهرم على 2 تابوت و بها عظم لمفصل لامرأة تبلغ من العمر 18 عاما.

14- يوجد أكثر من 40 ألف رسمة منقوشة على جدران الممرات السفلية.