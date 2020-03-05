شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. إجراء 25 عملية مناظير رحمية بالمجان في مستشفي منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري مستشفي منوف العام، 25 عملية بالمناظير الرحمية، غدا الجمعة بالمجان، علي يد رائد جراحة المناظير، الدكتور أسامة شوقي، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب القصر العيني، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية ، والدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقال الدكتور عبد المنعم عبد الناصف، مدير مستشفي منوف العام، إن العمليات أغلبها خاصة بتصحيح العيوب الخلقية وإزالة الأورام الليفية والإلتصاقات داخل تجويف الرحم، التي تتسبب في تأخر الإنجاب.

وقال الدكتور محمد سلامة، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، إنه علي مدار شهر، تم حصر الحالات المرضية والعمل علي تحضيرها وإجراء التحاليل الخاصة، قبل إجراء العمليات .