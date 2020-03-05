شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تسجيل «المنشأ المصرى» للسلع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، لأول مرة، تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية فى محافظة مطروح. وقال عشماوى إنه سيتم لأول مرة تدشين تسجيل المنتجات والسلع كمنشأ مصرى للتداول فى الأسواق الدولية، موضحا أن ما يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية دون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فعلى سبيل المثال قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية إلى دولة معينة ثم تعيد هذه الدولة تصديرها إلى دولة أخرى دون ذكر أن منشأها مصرى.

وأضاف أن ما سيتم هو تسجيل المؤشرات الجغرافية لبعض السلع الغذائية كمرحلة أولى، موضحا أن الهدف من التسجيل هو زيادة القيمة التصديرية للسلع والمنتجات فى الدول الأخرى. تأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.