شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء عن حظر دخول القطريين لمصر: المعاملة بالمثل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس الوزراء حظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى حال حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من غدٍ وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتى في إطار المعاملة بالمثل.

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وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الحكومة على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا، والإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وقال «مدبولى»، في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن الحكومة لن تخفى أي معلومات عن الفيروس، ولا مصلحة لها في إخفاء أي بيانات، خصوصاً أنها تُطبق معايير منظمة الصحة العالمية وتنسق معها بشكل كامل.

وعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مُختلف البلدان من خلال أطقم الحجر الصحى والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة، لافتاً إلى أن الوزارة منذ ظهور الفيروس وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحى والوقائى لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، والاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن مسؤولو الصحة الأمريكية وفاة 3 حالات جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 9 أشخاص جميعهم في ولاية واشنطن، بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 117، حتى أمس الأول، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إصابات كورونا إلى 12 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات بألمانيا إلى 240، أمس، مقارنة بـ196، أمس الأول، وأعلنت وزارة الصحة البولندية، أمس، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس.