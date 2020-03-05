مصر | "الأمومة والطفولة" يعلق على فيديو "خلاص يامستر مش هعمل كده"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمومة والطفولة" يعلق على فيديو "خلاص يامستر مش هعمل كده" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وصف بأنه عقاب مدرس لطالبة داخل درس خصوصي بأحد المنازل، جدلا واسعا بين نشطاء الفيسبوك.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول خلال الأيام الماضية على الفيسبوك، رجلًا يضرب فتاة على رجليها مستخدما عصا، ويكبلها شاب وفتاة آخرين، والفتاة تستغيب قائلة "خلاص يا مستر مش هعمل كده تاني".

بالتواصل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، نفى مصدر مسؤول بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ورود أي بلاغات حول هذه الواقعة، موضحًا في تصريحات إلى "الخليج 365": "الفيديو مجهول.. وواضح إن البنت كبيرة.. والفيديو مش طبيعي".