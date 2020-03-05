شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حاجة حلوة.. أمانة عامل نظافة تُعيد 10 آلاف جنيه لكفيف فقدها بساحة السيد البدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب المواطن حسن حمدى الشوبرى عامل بجهاز النظافة بحى أول طنطا بمحافظة الغربية، مثالاً يحتذى به فى الشرف والأمانة، بعدما أعاد العامل البسيط مبلغ 10 آلاف جنيه لصاحبها مواطن كفيف سقط المبلغ منه عقب خروجه من ساحة مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا، مغادرًا المسجد لمنزله.

العامل البسيط والذى كان مكلفًا بأعمال النظافة فى محيط مسجد سيدى أحمد البدوى، قد عثر على مبلغ مالى ملقى على الأرض فى الميدان المواجه للمسجد، فى الوقت الذى شاهد سائق توك توك المبلغ أيضًا فأسرع العامل الأمين على إسقاط "المقشة" على المبلغ لإخفائه بعيدًا عن أعين سائق التوك توك خوفًا من أن يستولى على المبلغ.

وحفظ عامل النظافة الأمين المبلغ فى طيات ملابسه وأسرع إلى نقطة شرطة المسجد الأحمدى، لتسليم المبلغ للوصول لصاحبه وتسليمه المبلغ، لم يفكر العامل فى إخفاء المبلغ أو الحصول عليه لنفسه لكنه كان حريصًا على البحث عن صاحبه وتسليمه له، سعيًا إلى رضا من الله عليه.

بدأ حسن الشوبرى حديثه لـ"الخليج 365": الحمد لله على نعمة الستر والرزق الحلال وبحمد ربنا أنى وصلت لصاحب الفلوس لأنى حاسس بحرقه قلبه على الفلوس لأن المبلغ مش قليل".

وأضاف، أنه أثناء عمله بالوردية الليلية فى تنظيف ساحة المسجد الأحمدى وخلال تواجده بالميدان المواجه للمسجد عثر على "رزمة فلوس"، وفى الوقت نفسه كان واقف سائق توك توك وكان عينه على الفلوس، إلا أن الله ألهمنى بإسقاط"المقشة" على المبلغ لإخفائه حتى لا أتيح الفرصة لسائق التوك توك للاستيلاء على المال.

وأشار أن سائق التوك توك توجه له وسأله عن سبب تواجده فى نفس المكان وطلب منه المغادرة فورًا إلا أنه رفض الاستجابة لكلامه وأصر على الوقوف لحين مغادرة سائق التوك توك، مشيرًا لأنه فور مغادرته أمسك بالمبلغ ووضعه فى طيات ملابسه وتوجه مسرعًا لنقطة الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وأضاف، أن الضابط المتواجد فى النقطة رفض أن يستلم المبلغ منه وطلب منه الإبقاء عليه لحين حضور مشرف النظافة، مبينًا أنه لم يحصر المبلغ وتبين بعد ذلك أن المبلغ 10آلاف جنيه.

وتابع: فور وصول مشرف النظافة طلبنا من ضابط الشرطة تفريغ كاميرات المراقبة والتى كشفت أن المبلغ سقط من شخص "كفيف" أثناء ركوبه للسيارة برفقة نجله، وتم التوصل إليه وإحضاره وبعد التأكد من أنه صاحب المبلغ تم تسليمه له.

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وأكد أنه لم يفكر للحظة بالاحتفاظ بالمبلغ لنفسه ولكنه كان حريصًا على تسليم المبلغ لصاحبه، وأن ما فعله بالحفاظ على المبلغ كان إلهامًا من الله له، لأمانته، وابتغاءً لرضا الله عليه.

وأشار إلى أن صاحب المبلغ وجه الشكر له وعرض عليه مبلغ مالى ولكنه رد عليه "أنا مش عايز فلوس أنا عايز بس دعوة حلوة وخلاص"، مؤكدًا أن صاحب

المبلغ أصر على تكريمه ولم يغادر المكان إلا بعد أن أعطاه مبلغ 200جنيه، مؤكدًا أنه لم يختص بالمبلغ لنفسه ولكنه كان بتقسيم المبلغ عليه وعلى باقى زملائه.



وأضاف عم حسن الشوبرى، أن لديه ولدين أحدهما يؤدى الخدمة العسكرية والثانى سيلحق به، ويعيش براتبه راضيًا برزقه بما قسمه الله له، موضحًا أنه شعر بالرضا والسعادة بعدما رأى السعادة فى عين صاحب المبلغ بعدما قام برده إليه.

وأشار إلى أن المحاسب عادل داود رئيس حى أول طنطا قام بتكريمه ومنحه هدية مادية وشهادة تقدير لأمانته، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بتكريم رئيس الحى له، وأمانته وحب زملائه له.

وأكد العامل الأمين، أنه يحلم بزيارة بيت الله الحرام وتأدية مناسك العمرة ولا يريد شيئًا من الدنيا سوى رضا الله عليه.

وكان المحاسب عادل داود رئيس حى أول طنطا قد كرم عامل النظافة حمدى الشوبرى عامل بجهاز النظافة بالحى، لأمانته بعد أن عثر على مبلغ 10آلاف جنيه فى ساحة مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا، أثناء قيامه بأعمال النظافة فى الساحة، وتوجه العامل لنقطة الشرطة التى قامت بتفريغ الكاميرات وتم تحديد صاحب المبلغ وقام العامل بتسليمه المبلغ.

كان عامل النظافة الأمين قد عثر على المبلغ أثناء القيام بمهام عمله بتنظيم ساحة مسجد سيدى أحمد البدوي، ولأمانته توجه لنقطة شرطة المسجد، وشرح لأفراد الشرطة الموقف، وطلب منهم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية صاحب المبلغ، وبتفريغ الكاميرات تم تحديد صاحب المبلغ والتواصل معه وتسليمه المبلغ.

وقام المحاسب عادل داود رئيس الحى باستدعاء العامل الأمين وتكريمه وإعطائه مبلغ مالى من ماله الخاص ومنحه شهادة تقدير، تكريمًا واحترامًا لما فعله هذا العامل البسيط.



