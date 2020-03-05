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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية برش المياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة Saudi Gulf السعودية القادمة من مطار الرياض إلى مطار القاهرة مباشرة، وتم استقبالها برش المياه وتوزيع الورود على الركاب وطاقم الطائرة.
وحرص كلا من المهندس مجدى محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضيه، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة، ومسئولى سلطة الطيران المدنى ومسئولى مطار القاهرة على استقبال ركاب الطائرة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضيه تعاقدت مع شركةSaudi Gulf ووكيلها بمصر شركة نيوستار على تقديم خدمة مهبط، بمعدل تشغيل يصل إلى عدد ( 6 ) رحلات أسبوعيآ قابلة للزيادة فى الفترة القادمة بطرازى A320 ، A321 وقدم طاقم الطائره الشكر للقيادات على حسن الإستقبال والترحيب الذى أسعد الجميع.
وكان قد قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، طبقاً لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة من حيث حركة الركاب، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الزيارة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، وكان فى استقبالهم الطيار محمد أحمد راشد، مدير مطار برج العرب الدولى.
بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة، بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار.
كما زار مناع مكتب الحجر الصحى بالمطار واطلع على آلية الفحص الطبى التى يجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان علي الرحلات الجوية القادمة من الدول التي إنتشر بها الفيروس إلى مطار برج العرب الذى يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.
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