شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية: مراقبة تنفيذ المطاعم والبواخر لقرار منع مطربى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن المطاعم والبواخر السياحية أصبحت ملتزمة بتنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف مطربى المهرجانات من العمل بمحالهم، وذلك بعد الخطاب الرسمى الذى تم ارساله من النقابة، منوها إلى أن المخالفات ستٌعرض أصحابها لعقوبات.

وأوضح المصرى لليوم السابع أن الجهة المنوطة بالإشراف والرقابة على المطاعم السياحية هى وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، منوها إلى أنهما سيقومان بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع النقابة، وعن العقوبات التى ستتعرض لها المنشأة فى حال مخالفة القرار، أشار المصرى إلى أن العقوبات سيتم تحديدها من قبل وزارة السياحة، وهى لم يتم اعتمادها حتى الآن.

وكانت غرفة المنشآت السياحية قد أرسلت أمس الثلاثاء منشورا للمطاعم السياحية والبواخر النيلية يتضمن تعليمات نقابة المهن الموسيقية الخاصة بايقاف مطربى المهرجانات، مرفق معه كشف بأسماء المطربين الممنوعين من الغناء.

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وقالت غرفة المنشآت السياحية، "ارفق لأعضاء الغرفة صورة من خطاب نقابة المهن الموسيقية، بشأن الفنانين المحظورين، التعامل معهم من النقابة، وأود منكم عدم التعاقد مع أى فنان لا يحمل موافقة المصنفات الفنية، وكارنية نقابة الموسيقيين، والالتزام بالأسماء التى وردت فى القائمة التى أعلنتها النقابة على موقعها الإلكترونى".

وتضمنت القائمة 23 اسما لمطربى المهرجانات فى مقدمتهم، المدفعجية وأوكا وأورتيجا وحسن شاكوش، وحمو بيكا ، وعمر كمال، والدخلاوية.

وكان عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أكد فى وقت سابق أن المطاعم والمراكب النيلية لن تطبق قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، إلا بعد مخاطبتها بشكل رسمي وإرسال قائمة محددة بأسماء المطربين الموقوفين ومدة الإيقاف أو المنع، وفيما عدا ذلك الغرفة لن تلتزم بأى قرارات يتم إعلانها في وسائل الإعلام.

وجدد رئيس غرفة المنشآت السياحية، تأكيده على دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التى تحفظ الفن المصرى بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والإبتذال والتدنى فى كلمات الأغانى والتى تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين .