شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لحصول المعلم على شهادة الصلاحية للترقى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى آليات جديدة لتطوير منظومة الترقي بحيث تعتمد على حوكمة ورقمنة ملف الترقي بعيدًا عن أي تدخل بشري، وذلك حرصًا على الشفافية وسرعة إنجاز ملفات ترقي المعلمين في فترة قصيرة، الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات خطوات حصول المعلم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى.

- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى (معلم ومعلم أول) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 60 نقطة على الأقل.

- ومن مستوى (معلم أول أ، ومعلم خبير) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 65 نقطة على الأقل من إجمالي النقاط (100 نقطة) مع مراعاة تحقيق شرط اجتياز الاختبار.

-يتاح للمعلم متابعة خطوات إجراءات تقييمات ملف الترقي الخاص به إلكترونيًا عبر صفحته الشخصية والتأكد من انتهاء جميع المراحل،.

- عقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلم وإتاحة محاولة أخرى إذا ثبت أحقيته في ذلك.

Advertisements

- يمنح من اجتاز الاختبار على شهادة اجتياز الاختبار الإلكتروني باعتباره أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

- يخصص لهذا الاختبار 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على 50% كحد أدنى لاجتياز الاختبار.

-يتم تقييم أداء المعلم إلكترونيًا من قبل مدير المدرسة والموجه الفني المختص على موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة.

- ويخصص 10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة و10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني المختص.

- مجالات ومحاور المستوى الأول لشاغلي وظائف (معلم، معلم أول) هي: "الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس، استراتيجيات التدريس الفعال، التدريس في الفصل عالي الكثافة، القياس والتقويم التربوي، توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات إدارة الصف الفعالة، والمجتمعات المهنية للتعلم، والأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب".

- بشأن مجالات ومحاور المستوى الثاني لشاغلي وظائف "معلم أول أ، معلم خبير"، هي: "مهارات التخطيط الاستراتيجي، مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال، أنماط القيادة التربوية الفعالة، الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي، وأخلاقيات العمل، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، ومهارات المدرب التربوي الفعال، وتوظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء العاملين".