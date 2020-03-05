شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بميلانو تخاطب أبناء الجالية عدم التواجد فى مناطق انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بميلانو، خطابًا عاجلاً للجالية المصرية فى بميلانو، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى عدد من المناطق فى إيطاليا. وقالت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بميلانو فى خطابها: "بالإشارة إلى انتشار فيروس كورونا فى عدد من المناطق فى شمال إيطاليا نناشد كافة المواطنين المصريين فى شمال إيطاليا سواء المقيمين أو الزائرين اتخاذ أقصى درجات الحذر للوقاية من الفيروس، وعدم التواجد فى المناطق التى ينتشر بها". كما ناشدت القنصلية أبناء الجالية، اتباع التعليمات والإجراءات التى تصدرها الحكومة الإيطالية للتعامل مع هذه الأزمة، والدخول على موقع الوزارة (http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) لمزيد من المعلومات. ودعت القنصلية المواطنين عند الحاجة للمساعدة، التواصل الفورى عبر أى من الوسائل التالية: تليفون الطوارئ: 3890048448، وصفحة Facebook: "القنصلية العامة لمصر فى ميلانو"، بريد إلكترونى: consolatogenerale.egitto.milano@gmail.com

يذكر أن الحكومة الإيطالية، قررت إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية أمس الأربعاء، فى غضون ذلك توقعت بيانات صدرت الأربعاء خسارة قطاع السياحة فى إيطاليا لحوالى 7.4 مليار يورو فى الفترة ما بين مطلع مارس الجارى إلى 31 مايو المقبل بسبب تفشى عدوى كورونا فيروس المستجد فى البلاد، وفقا لصحيفة "فارو دى روما" الإيطالية.

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وذكرت فيدرالية القطاع التجارى - السياحى الإيطالى، أن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح فى هذه الفترة فى ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس، وقال رئيس الفيدرالية، لوكا باتانيه "الوضع مأساوى بالنسبة للقطاع بأكمله ولسوء الحظ، نحن ندفع ثمن التهويل الإعلامى للفيروس وهو أكثر فتكاً من الفيروس نفسه". وتعتبر إيطاليا الوجهة الثالثة للسياح فى دول الاتحاد الأوروبى، بعد إسبانيا وفرنسا، ويشكل قطاع السياحة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعادل 90 مليار يورو، ويوظف بشكل مباشر أو غير مباشر حوالى 3.5 مليون شخص.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة، فى حين تعافى 160 من المرضى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية. وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، المفوض الحكومى لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريللى فى المؤتمر الصحفى اليومى أن 1034 شخصًا من المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 229 فى العناية المركزة.