شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3435 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى إلى ما يقرب من 3435 محلاً حتى الآن، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة وفقًا لرغبة كل صاحب محل، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس المقبل بدلاً من انتهاء الأوكازيون فى 26 فبراير الجارى، وذلك حتى الاحتفالات بعيد الأم، وألزم قرار الوزير الجهات المشاركة فى الأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

Advertisements

يذكر أن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، كان قد أكد أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوى من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية، وأن قرار الوزير بمد فترة الأوكازيون الشتوى جاء حرصًا على المستهلك من اجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة بجانب أيضًا تنشيط حركة التجارة، كما أن الوزارة تقوم أيضًا بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون فإن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

وجدد أيمن حسام الدين مطالبة المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتًا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.