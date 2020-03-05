شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجال مواقف".. احتفاء برسائل محمد بن زايد للعائدين من مدينة ووهان بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قوبلت رسائل الشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي بعث بها لرعايا الدول الشقيقة القادمين من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى فيروس كورونا إلى المدينة الإنسانية في مدينة أبو ظبى بإشادات واسعة على السوشيال ميديا.

وأرسل الشيخ محمد بن زايد، عدد من الرسائل إلى عدد من رعايا الدول الشقيقة، وجاءت كالتالى:"ابني/ ابنتي أحمد.. ندرك صعوبة مغادرة مكان كان لك دارا آمنة، خاصة أنك تغادره بسبب أزمة غير متوقعة إلى أرض جديدة قد لا تعرف فيها أحدا، ولهذا أحببنا أن نرحب بك شخصياً في الإمارات.. نريدك أن تطمئن بأنك بين أهلك وأصدقائك، وأنك ضيف عزيز مكرم، وسنوفر لك الرعاية الصحية الكاملة، وكل ما يلزمك لمتابعة الرحلة إلى وطنك متى كان ذلك آمناً لك...حللت أهلا ونزلت سهلا. محمد بن زايد آل نهيان".





وقالت نور عبر هاشتاج " #الإمارات_وطن_الإنسانية" :" دولتنا تحمل رسالة إنسانية سامية و نبيلة ، الرجال مواقف .. و مواقف رجال الامارات و لله الحمد عظيمة . التاريخ ما ينسى اهل المصداقية مصداقيتنا أغلى ما نملك " في صفحة التاريخ ما قصرنا بند الشجاعة بالفخر شبعان".













يشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبدى اهتمامه بقضية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

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وذكرت جريدة العين الإماراتية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجهه أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي.

وأوضح التقرير ، أن طائرة مجهزة ومزودة بخدمات طبية متكاملة عملية الإجلاء، نقلت 215 شخصاً من رعايا دول عربية وصديقة إلى الإمارات، بينما تم تجهيز كامل للمدينة الإنسانية في أبوظبي بجميع المستلزمات الضرورية لإجراء الفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 يوماً.

وأشار التقرير، أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر رعاية للطلاب القادمين من مدينة ووهان الصينية منظومة رعاية صحية متكاملة طوال فترة الحجر، وبما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية حتى يتم الـتأكد من سلامتهم.