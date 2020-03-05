شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني يكشف تفاصيل معرضه الجديد بقصر عائشة فهمي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل معرضه المقام في قصر عائشة فهمي، وقال حسني خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد «تنفيذ اللوحات المعروضة بالمعرض استمر لمدة عام كامل وقرر عرضها في العام الجاري. وحول تتويج عدد من الشباب بجائزة فاروق حسني للإبداع قال حسني: شاب رائعين وسيكون لهم مستقبل أكثر من رائع.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بأعمال الفنان فاروق حسني، قائلا: فاروق حسني يمنح للمتلقي الحرية الكاملة في تفسير وقراءة أعماله، ويضم معرض الفنان فاروق حسني و 62 عملاً فنياً من أحدث أعماله الإبداعية.

احتفل الفنان الكبير فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، بمعرضه الفنى الجديد وذلك فى قصر عائشة فهمى بالزمالك وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين حرصوا على التعليق على المعرض وقيمته وقيمة الفنان فاروق حسنى ودوره فى صناعة الثقافة المصرية.

وكان افتتاح معرض فاروق حسنى بمثابة تظاهرة دفاعا عن الفن والقوى الناعمة وقد حضر حفل افتتاح المعرض كل من عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، منير فخرى عبد النور، وعبد المنعم عمارة، وزير الشباب الأسبق، والفنان الكبير جورج بهجورى، والدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، السفير الفرنسى بالقاهرة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الفنان حسين فهمى، فريدة الشوباشى، الموسيقار هانى شنودة، الفنان يحيى الفخرانى، ونجيب ساويرس والنجمة إلهام شاهين، والنجمة ليلى علوى والإعلامية لميس الحديدى.

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ويضم المعرض 62 عملاً فنياً من أحدث إبداعات الفنان الكبير، وقامت الناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر أستاذ ورئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بإعداد الدراسة النقدية للأعمال الفنية المعروضة.

وقد أشارت النجمة ليلى علوى، إلى أنها حرصت على زيارة معرض الفنان الكبير فاروق حسنى، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة، وأوضحت: "أبارك له وأتمنى يكون دائمًا فى ازدهار ورقى ويقدم لنا المزيد من الأعمال الفنية".

وأضافت النجمة ليلى علوى أن المعرض يتميز بتقديمه أعمالاً مختلفة وأفكار ورؤى جديدة كما عودنا الفنان الكبير.

وتابعت ليلى علوى: أن المعرض يحتاج عدة زيارات للتمتع بأفكاره وليس زيارة واحدة فقط لأنها لا تكفى للاستمتاع بأعمال الفنان الكبير فاروق حسنى.

وقالت النجمة إلهام شاهين، إنها تستمتع بزيارة معارض الفنان فاروق حسنى، موضحة أنها تعلمت الفن التشكيلى منذ ان بدأت بمتابعة معارض وأعمال الفنان الكبير.