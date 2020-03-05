مائل للحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على (القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر) مائل للدفء نهارا على (السواحل الشمالية الغربية)؛ مع فرص سقوط أمطار متوسطة، حار نهارا على (شمال الصعيد) شديد الحرارة على (جنوب الصعيد) مع وجود شوائب عالقة نهارا على (القاهرة الكبري والوجه البحري).

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على (القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر) نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على (السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 1.8:2.3 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 0.8:1.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 28

شبين الكوم 14 27

طنطا 14 27

دمنهور 15 25

الإسكندرية 14 22

بلطيم 12 24

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 12 22

بورسعيد 17 27

دمياط 15 25

الزقازيق 15 28

الإسماعيلية 14 30

السويس 13 29

العريش 11 30

رفح 10 28

Advertisements

رأس سدر 14 28

نخل 08 30

نويبع 17 27

طابا 15 27

كاترين 08 22

الطور 12 27

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 14 29

مرسى علم 14 28

الفيوم 12 28

بني سويف 12 29

المنيا 12 30

أسيوط 13 31

سوهاج 13 32

قنا 14 32

الأقصر 15 33

أسوان 15 33

أبو سمبل 14 32

الوادي الجديد 12 34

شلاتين 18 31

أبو رماد 18 30

حلايب 19 30