محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
استقبل أحد مستشفيات الجيزة، موظفًا في مركز سياحي بالجيزة صدمته سيارة زعم أنها مملوكة للاعب النادي الأهلي "ص. ج".
وقال مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- اليوم الأربعاء، إن الموظف اتهم اللاعب بعدما أخبره المارة أنه من صدمه بسيارته.
وأكد المصدر أن جار التحقق من أقوال الموظف، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة في الجيزة.
وتبين من فحص المستشفى أن المدعي مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف يتهم لاعبًا بالأهلي بصدمه بسيارته.. والأمن يفرغ الكاميرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.