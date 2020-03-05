تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم للتدريس بالحصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت بعض الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح الباب للتقديم للعمل للتدريس بالحصة في المدارس.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت موافقة وزير المالية على الاستعانة بغير العاملين في وزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا، للقيام بالعمل بنظام الحصة.

وأوضحت أن التعاقد يشمل ألا يتجاوز قيمة الـ 20 جنيها للحصة الواحدة، على أن يتم الصرف خصما على بند (3/4) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحساب الأنشطة التعليمية.

وشددت مصادر لمصراوي، أن قرار فتح باب التقديم، متاح حسب الجاهزية المالية لكل محافظة:

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقديم للتدريس بالحصة:

- أصل المؤهل العالي

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- أصل التربوي

- شهادة الخدمات العامة للإناث

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور

- صورة البطاقة الرقم القومي

- 2 صورة شخصية

- وثيقة تعارف من المكتبة