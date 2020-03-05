أخبار مصر | حملات توعية بحي باب الشعرية للوقاية من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات توعية بحي باب الشعرية للوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حى باب الشعرية، بمدير عام مديرية الصحة بباب الشعرية والطب الوقائي وقيادات الحي وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتدشين ندوات وحملات صحية لمواجهة الكورونا.

ووجه اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، بتفعيل الحملات التوعوية للوقاية من المرض، فضلا عن الاستعداد لحملة للتطعيم ضد الحصبة.

وأكد على شن حملات على محال بيع الطيور الحية غير المرخصة، ويتم منحها ترخيص للتحول لبيع الطيور المجمدة.

وأشار إلى استمرار الحملات علي مراكز الدروس الخصوصية غير المرخص، لافتا إلى أنه تم غلق مركزين غير مرخصين وتوصيل مرافق بلا تراخيص.

وقال إنه سيتم تفعيل مبادرة لاختيار أفضل شارع وأفضل حارة وحصول الفائزين على مكافاة متميزة.